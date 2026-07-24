تلقى حزب الله نصائِح من جهات دبلوماسية وأمنية غربية وعربية بعدم الدخول على خط الإشتباك العسكري الأميركي – الإيراني لكي لا يمنح الذريعة الذي ينتظرها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتانياهو للعودة الى مخططه الحربي في لبنان بعد كفّ يده أميركياً من المشاركة في الحرب القائمة على إيران. وحذّرت الجهات مما يحضره نتانياهو من خطط ومشاريع في لبنان والمنطقة يستثمرها كأوراق إنتخابية في الانتخابات المقبلة، معتبرين أن أي خطأ يرتكبه الحـــزب سيعرضه الى ضربة كبيرة جداً سيدفع ثمنها غالياً في بنيته العسكرية والبشرية وبيئته الجنوبية.