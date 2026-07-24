Le CPL sur la rencontre Aoun-Trump : Nous réaffirmons notre soutien à la démarche souveraine de l’État et appelons à accélérer le retrait israélien de l’ensemble du Sud
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24 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Le Courant patriotique libre a publié le communiqué suivant :
Le Courant patriotique libre a suivi avec intérêt les résultats de la rencontre qui a réuni le président de la République, le général Joseph Aoun, et le président des États-Unis, Donald Trump, à Washington.
Tout en espérant que cette rencontre constitue une étape fondamentale permettant de réaffirmer la position du Liban en tant que partenaire pleinement souverain dans la définition de son avenir, le Courant souligne les points suivants :
Premièrement, le début du retrait israélien et le déploiement de l’armée libanaise dans les villages occupés du Sud constituent un test concret de la crédibilité des garanties. Leur mise en œuvre doit être accélérée sur l’ensemble du Sud, sans morcellement, parallèlement au retour des habitants, afin de réfuter les allégations israéliennes selon lesquelles l’accord-cadre servirait de justification au maintien des forces israéliennes dans le Sud.
Deuxièmement, le monopole des armes par l’État constitue une condition sine qua non au rétablissement de la pleine souveraineté, indépendamment de la nécessité impérative d’un retrait israélien total. La bonne équation est la suivante : un seul État, une souveraineté pleine et entière, une seule armée et une seule autorité légitime.
Troisièmement, le soutien à l’armée libanaise est essentiel pour lui permettre d’assumer pleinement ses responsabilités nationales et souveraines. Les autorités doivent faire de cette priorité l’un de leurs principaux objectifs.
Quatrièmement, la stabilité du Liban se construit de l’intérieur, à travers des réformes politiques et économiques sérieuses accompagnant toute ouverture vers l’extérieur, ce que les Libanais n’ont pas encore constaté.
Cinquièmement, les déclarations positives faites lors de cette rencontre au sujet des relations bilatérales doivent se traduire par des mesures concrètes, au premier rang desquelles figure la libération des ressources naturelles libanaises, sur terre comme en mer. Le Courant salue également la décision du président américain de rétablir des vols directs entre les États-Unis et le Liban.
Le Courant patriotique libre réaffirme son engagement à soutenir la démarche souveraine de l’État et considère que le succès de cette orientation constitue une étape essentielle pour sortir le Liban de l’engrenage des guerres par procuration et des occupations, et garantir un avenir à la hauteur des sacrifices de son peuple.
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