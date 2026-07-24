خاص - قانون "الفجوة" مُتعثّر.. نائب تغييري: الودائع ستعود ولكن..
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24 July 2026
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37 mins ago
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source: tayyar.org
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يكشف أحد النواب التغييريين أن قانون الفجوة المالية أو قانون الودائع متعثراً في دائرة الخلاف والتجاذبات بين الحكومة والمجلس النيابي والمصارف ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، وبالتالي لا ضمانات بدفع الودائع في المدى المنظور، لكنه يؤكد بأن الإتجاه العام الذي يدفع به مجموعة واسعة من النواب من كتلٍ مختلفة هو تثبيت حقوق المودعين كاملة من دون نقصان أو "حسومات" لكن مع جدولة دفع الأموال على فترة زمنية محددة. جازماً بأنه لن يقبل بشطب الودائع وجنى عمر اللبنانيين المقيمين والمغتربين تحت أي اعتبار.
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