تعود قضية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 الى واجهة المشهد الداخلي من بوابة تحضير أهالي الضحايا لتنفيذ سلسلة تحركات شعبية أمام قصر العدل في بيروت عشية الذكرى السادسة للفاجعة. ولن يكتفي الأهالي وفق المعلومات بمطالبة السلطة القضائية المعنية بإصدار القرار الظني فحسب، بل بإصدار مذكرات توقيف بحق تسعين شخصاً يتهمونهم بالتقصير والمسؤولية عن هذا الملف، على أن يطالبوا أحد القضاة الذي يتولى الملف بالإسراع بدراسته وتقديم رأيه القانوني، قبل إحالته الى المجلس العدلي. ووفق مصادر رسمية فإن ما يؤخر صدور القرار الظني هو التحسب لتداعياته القانونية والسياسية والطائفية في ظل التوتر الداخلي الذي يسود البلاد.