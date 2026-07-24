بعد إطلاق الإحتلال الإسرائيلي النار على الجيش اللبناني في زوطر الغربية، تبقى الكرة في الملعب الإسرائيلي. فجيش لبنان ينتشر فور أي انسحابٍ فعلي وحقيقي بالتنسيق مع الأميركيين، ويطلق مسيرة عودة الأهالي فور توفّر الظروف المناسبة. لكن الطريق الطويلة إلى الإنسحاب الكامل، تتطلَّب تسريعاً وضغطاً أميركياً فعلياً، لا يزال غير واضح المعالم حتى الساعة إن لم نقُل غير متوفر.وفي هذا الوقت، بدأ أهالي زوطر عودتهم التدريجية، بعدما سمح الجيش بذلك والتأكيد من توفير الظروف الأمنية المناسبة.في المواقف، رأى الرئيس جوزاف عون ان الوقت حان لانهاء الحرب نهائياً، لما لذلك من اهمية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكد التزام لبنان تحقيق الإصلاحات باعتبارها حاجة محلية، وذلك خلال استقباله سفيرة الإتحاد الأوروبي SANDRA DE WAELE ووفد كبير من سفراء دولٍ أوروبية.ولفت عون إلى "أنَّ لبنان يعتبر بقاء اليونيفيل الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، واذا تعذّر ذلك بسبب الإجراءات التي يتطلبها الامر من خلال مجلس الامن، فيجب إنشاء قوة بديلة للحلول مكانها".وعلى خط تخبّط الحكومة و"القوات" في الملفات المعيشية ومسألة الكهرباء، ذهب رئيس "القوات" سمير جعجع نحو الهروب إلى الأمام ورمي فشله ووزيره على ما وضعه وزراء التيار الوطني الحر من خطط وخطوات فعلية لتأمين ما استطاعوا من كهرباء وطاقة في ظل محاربة منظومة "الطائف" لهم. وإذ اعتبر جعجع في حديثٍ مطول أنَّ القوات تعالج ما وصفه ب"كهرباء باسيل"، سارع "التيار" إلى وضع الأمور في نصابها وتذكير جعجع بأن اللبنانيين ينتظرون كهرباء "جبور – الصدي – جعجع" التي وعدوا بتأمينها في غضون ستة أشهر.وشكر "التيار" في بيان له "السيد سمير جعجع على اعترافه بأن الكهرباء التي يتلقاها اللبنانيون اليوم لا تزال تعتمد على المعامل والشبكات التي أُنجزت في عهد وزراء التيار الوطني الحر"، مذكّراً بأنه هو "شارك وقواته بعرقلة استكمالها، وهو اعتراف يختصر سنوات من الحملات السياسية".