هل يوجد فرصة لتمديد مهمة "اليونيفيل" في لبنان؟ مسؤول اميركي يكشف
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24 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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اعلن مسؤول أميركي لـ"الشرق" انه لا توجد على الإطلاق أي فرصة لتمديد مهمة "اليونيفيل" في لبنان
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