Tayyar Article
جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرا في كفرتبنيت النبطية
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24 July 2026
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39 mins ago
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source: tayyar.org
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ترامب:
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Just in
-
20 :21
ترامب:
-أميركا ستبدأ فورا تحقيقا ضد ممارسات "سرقة" الشركات الأميركية ودافعي الضرائب الأميركيين
-أميركا ليست "صندوق أموال" لأوروبا ولن نسمح بذلك
-الاتحاد الأوروبي يستهدف الشركات الأميركية الكبرى بشكل مباشر
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20 :08
الرئيس عون: نواصل مع الحكومة العمل لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة
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19 :34
احتفال لهيئة قطر في "التيار" تكريماً لنجاحات طلاب جامعيين (بالصور) تتمة
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19 :21
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني :
- لقد أعددنا لكم تذاكر مجانية ومباشرة إلى جهنم
- القاعدة التي سبق أن أثبتنا للعـدو عمليًا أنها قابلة للتنفيذ، نعتبرها ابتداءً من هذه اللحظة معادلةً حتمية ومُبلَّغة في ساحة المعركة: مقابل استشهاد كل واحد من المواطنين الأعزاء في إيران الإسلامية، سيُرسَل عنصر أمريكي إلى الجحيم
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هل تم القبض على حسن عليق؟
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24 July 2026
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"التيار" لجعجع: "بدهم وفيهم" يضحكوا عالناس... نحن واللبنانيون في انتظار كهرباء "جبور- الصدي- جعجع"!
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24 July 2026
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العماد هيكل أعرب عن تقديره لمبادرات الاتحاد الأوروبي المستمرة من أجل دعم الجيش
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24 July 2026
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24 July 2026
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24 July 2026
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الرئيس عون عرض وشقير للأوضاع الأمنية
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24 July 2026