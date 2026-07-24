تقديراً للنجاحات التي يحققها ابناء التيار في الانتشار بنيل الدكتوراه في إدارة الأعمال والماستر في الحقوق، و في أجواءٍ من الفخر والاعتزاز، أقامت هيئة قطر في التيار الوطني الحر حفلًا تكريميًا بحضور منسّق الهيئة برنارد ضومط، وأعضاء الهيئة، والرفاق والرفيقات في التيار، حيث جرى خلاله تقديم تذكاراتٍ تكريمية للمكرَّمين تقديرًا لإنجازاتهما العلمية المتميزة، واحتفاءً بما حققاه من نجاحٍ وتفوّق.وقد كرّمت الهيئة:الدكتور جاد حردان، بمناسبة نيله شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة كوت دازور وESA Business School.وأنطوني خيرالله، بمناسبة حصوله على شهادة الماستر في الحقوق من جامعة الروح القدس – الكسليك.وإذ تتقدّم هيئة قطر بأحرّ التهاني للمكرَّمين، فإنها تتمنى لهما دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهما العلمية والمهنية، وأن يبقى العلم والتميّز رسالةً سامية في خدمة الإنسان والوطن.