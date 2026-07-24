انتشرت معلومات صحافية مفادها عن توجه القوى الأمنية لاقتحام أوتيل Pearl في معوض بالضاحية الجنوبية لاعتقال الصحافي حسن عليق. وما أبث أن أنكر عليق هذه المعلومات كاتباً عبر صفحته :" كل ما يحكى عن عملية دهم لمحاولة اعتـ.ـقالي في الضاحية غير صحيح."