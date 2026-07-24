العماد هيكل أعرب عن تقديره لمبادرات الاتحاد الأوروبي المستمرة من أجل دعم الجيش
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24 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة سفيرة الاتحاد الأوروبي Sandra De Waele يرافقها المستشار العسكري لبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان العقيد Jan Žemlička، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وسبل دعم الجيش.
خلال اللقاء، أشادت السفيرة De Waele بجهود الجيش لصون استقرار لبنان وأمنه، مؤكدةً مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسة العسكرية.
من جهة أخرى، أعرب العماد هيكل عن تقديره لمبادرات الاتحاد الأوروبي المستمرة من أجل دعم الجيش في ظل التحديات القائمة.
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