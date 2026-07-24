صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن "أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان 24 تموز باتت كالتالي: 4330 شهيدا و 12236 جريحا.