Tayyar Article
طائرة مسيّرة إسرائيلية انفجرت داخل أحد المنازل في منطقة مشاع المنصوري
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24 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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18 :40
ترامب:
- بوتين أخبرني أنه لن يبيع أسلحة لإيران وهو يدرك أنني لا أبيع الأسلحة لأوكرانيا بل لدول النيتو
- تزويد الصين وروسيا إيران بالأسلحة سيكون أمرًا سيئًا للغاية بالنسبة لهما
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18 :40
ترامب:
-لا أعتقد أنّ الصين وروسيا تشاركان في الصراع الإيراني
-الرئيس الصيني أخبرني في اجتماعنا الأخير أنه لن يمنح أو يبيع أسلحة لإيران تحت أي ظرف من الظروف
-أثق في حديث الرئيس الصيني بشأن عدم بيع بلاده أسلحة لإيران
-بوتين أخبرني أنه لن يبيع أسلحة لإيران وهو يدرك أنني لا أبيع الأسلحة لأوكرانيا بل لدول النيتو
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18 :40
ترامب:
- بوتين أخبرني أنه لن يبيع أسلحة لإيران وهو يدرك أنني لا أبيع الأسلحة لأوكرانيا بل لدول النيتو
- تزويد الصين وروسيا إيران بالأسلحة سيكون أمرًا سيئًا للغاية بالنسبة لهما
-
18 :40
ترامب:
-لا أعتقد أنّ الصين وروسيا تشاركان في الصراع الإيراني
-الرئيس الصيني أخبرني في اجتماعنا الأخير أنه لن يمنح أو يبيع أسلحة لإيران تحت أي ظرف من الظروف
-أثق في حديث الرئيس الصيني بشأن عدم بيع بلاده أسلحة لإيران
-بوتين أخبرني أنه لن يبيع أسلحة لإيران وهو يدرك أنني لا أبيع الأسلحة لأوكرانيا بل لدول النيتو
-
18 :36
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