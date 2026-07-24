الرئيس عون عرض وشقير للأوضاع الأمنية
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24 July 2026
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31 mins ago
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source: tayyar.org
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عرض الرئيس جوزاف عون مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير للأوضاع الأمنية في البلاد وعمل المديرية إضافة إلى حركة المعابر البرية والبحرية والجوية والإجراءات المتخذة لتسهل حركة التنقل عبرها.
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