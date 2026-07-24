Tayyar Article
الطيران المسيّر الإسرائيليّ يواصل تحليقه على علو منخفض فوق بيروت وصولاً إلى الضاحية الجنوبية
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24 July 2026
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28 mins ago
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source: tayyar.org
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