توفي الطفل عمر حموده متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في حادث سير نجم عن تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق ضهر العين عند مفرق Actel.

وكانت فرق الصليب الأحمر اللبناني قد حضرت إلى مكان الحادث، وعملت على نقل الطفل بحالة حرجة إلى مستشفى الكورة لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بإصاباته.