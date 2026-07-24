سألَت إحدى النائبات نائباً زميلاً لها إذا كان وقعَ في مصّيَدة الأمير الوهمي المدعو "أبوعمر" كونه مقتدراً مالياً و"عليه العين"! فأجاب بالنفي رغم سماعه عنه في المجالس السياسية لكن الشك بأمره والإرتياب من حركته الغامضة والخفية دفعه الى تجنبه.