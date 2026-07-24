الرئيس عون: عندما ترك المسيحيون دول الشرق نتيجة الحروب والصدامات المسلّحة فقد الاعتدال فيها
-
24 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة. واطلع الرئيس عون الرئيس سلام على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية واللقاءات التي عقدها مع الرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، والاستعدادات التي ابداها المسؤولون الاميركيون لدعم الجيش اللبناني ومساعدة لبنان في المجالات كافة، إضافة الى التزام الولايات المتحدة الأميركية بالعمل لتنفيذ صيغة الاطار التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن، في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية حتى الحدود الجنوبية.
من جهته اطلع الرئيس سلام، رئيس الجمهورية على زيارته الى الجنوب وتحديدا بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب الإسرائيليين منها.
وأوضح الرئيس سلام خلال اللقاء أنه أكد "اننا مع اهالينا في الجنوب واليهم، وان الدولة عازمة على تأمين حاجاتهم لتثبيت وجودهم في ارضهم وارزاقهم".
وتناول البحث أيضا الزيارة التي يعتزم الرئيس سلام القيام بها يوم الاحد المقبل الى العراق، للبحث مع نظيره رئيس الوزراء العراقي السيد علي فالح كاظم الزيدي في تعزيز العلاقات اللبنانية- العراقية في المجالات كافة.
بطريرك الكلدان في العراق والعالم
الى ذلك، استقبل الرئيس عون بطريرك الكلدان في العراق والعالم البطريرك مار بولس الثالث نونا لمناسبة زيارته الأولى الى لبنان بعد انتخابه بطريركا، حيث هنأه رئيس الجمهورية متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الكنسية الجديدة.
واعرب البطريرك نونا عن شكره للرئيس عون على اللقاء به، مؤكدا "دعم أبناء الطائفة الكلدانية للجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لتأمين استقرار لبنان وسلامته وحماية مصالحه وحقوق شعبه. وقال: "ان لبنان هو عمقنا الاستراتيجي، واستقراره هو استقرار كل دول المنطقة وجميع أبنائها."
وعرض البطريرك نونا لاوضاع المسيحيين في العراق بعد الدعوة التي كان وجهها رئيس الوزراء العراقي لعودة المسيحيين الذين اضطروا الى مغادرة بلدهم نتيجة الاحداث الدامية التي وقعت فيها قبل سنوات، معتبرا ان مثل هذه العودة تتطلب بيئة مستقرة".
وشدد الرئيس عون على "دور المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط واهمية التعايش الإسلامي-المسيحي"، معتبرا انه "عندما ترك المسيحيون هذه الدول نتيجة الحروب والصدامات المسلحة التي حصلت في المنطقة، فُقد الاعتدال فيها".
واكد الرئيس عون على "التعاون القائم بين لبنان والعراق"، منوها "بالمساعدات التي قدمتها الحكومة العراقية للبنان لاسيما خلال الظروف الصعبة التي مرّ بها نتيجة الحرب الإسرائيلية، متمنيا للرئيس الزيدي التوفيق في مسؤولياته الوطنية".
وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع أبناء الطائفة الكلدانية في لبنان والظروف التي يعيشون فيها، فاكد الرئيس عون على الاهتمام بهم والحرص على تأمين حاجاتهم.
ورافق البطريرك نونا كل من: رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، والنائب الأسقفي العام في ابرشية بيروت الكلدانية المونسنيور رافائيل طرابلسي، ورئيس المجلس الأعلى للطائفة الكلدانية السيد أنطوان حكيم، ورئيس الجمعية الخيرية الكلدانية السيد فانسان زريقة، وعدد من الكهنة.
الوزير الحجار
وزاريا، استقبل رئيس الجمهورية وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي أكد دعمه "للجهود الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية لحماية لبنان، وصون سيادته، وإخراجه من الحرب التي فُرضت عليه، وصولا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".
وأعرب الوزير الحجار عن "ارتياحه للأجواء الإيجابية التي أحاطت بزيارة الرئيس عون إلى واشنطن، وما حظي به من ترحيب وإشادة"، معتبرا أنها "تعكس تنامي الثقة الدولية بلبنان ومؤسساته الشرعية".
وأضاف "أن القمة التاريخية التي جمعت الرئيس عون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب شكّلت محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية–الأميركية، ورسالة دعم واضحة للبنان".
كما أطلع الوزير الحجار رئيس الجمهورية على الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، وعرض التدابير والإجراءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وزير الدفاع الوطني
كذلك استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الذي اطلعه على التحرك الذي قام به الجيش لتعزيز انتشاره في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، لاسيما بلدة زوطر الغربية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية تطبيقا لصيغة الاطار التي تم التوصل اليها في المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية في واشنطن.
كذلك تناول البحث أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجات العسكريين.
اللجنة العسكرية التقنية من اجل لبنان
الى ذلك، إستقبل الرئيس عون رئيس اللجنة العسكرية التقنية من اجل لبنان MTC4L الجنرال الإيطالي إنريكو فونتانا لمناسبة قرب إنتهاء عمل اللجنة في لبنان التي تعنى خصوصا بتقديم المساعدات الى الجيش اللبناني، إضافة الى مساعدات إجتماعية وإنسانية.
وعرض الجنرال فونتانا لرئيس الجمهورية ما حققته اللجنة خلال عملها في لبنان، لا سيما تنفيذ عدد من مشاريع التعاون مع الجيش اللبناني مثل إنشاء مراكز تدريب ومراكز عسكرية إضافة الى الاهتمام مؤخرا بأوضاع عائلات العسكريين الذين نزح عدد منهم من قراهم. وأكد ان التعاون سيستمر مع الجيش اللبناني في المجالات كافة.
وشكر الرئيس عون الجنرال فونتانا على ما قدمه من خلال اللجنة من مساعدات للجيش، منوها بدعم الدول المشاركة في اللجنة في مختلف الميادين، ما يدل على إهتمامها بلبنان وبقواه المسلحة.
-
Just in
-
15 :41
هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء إطلاق النار في قرية تل إلى اثنين
-
15 :41
التلفزيون الرسمي: الحرس الثوري الإيراني يقول إنّه شن هجومًا على قاعدة الأزرق الأميركية في الأردن
-
15 :20
الطيران المسيّر الإسرائيليّ يواصل تحليقه على علو منخفض فوق بيروت وصولاً إلى الضاحية الجنوبية
-
15 :17
نتنياهو وكاتس: قررنا البدء بمسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة بؤر جديدة بالضفة الغربية
-
15 :14
بالصور: مأساة في لبنان... الطفل عمر ضحيّة حادث "مروّع"! تتمة
-
14 :51
الرئيس عون مستقبلاً سفيرة الاتحاد الأوروبي مع وفد من السفراء والقائمين بالأعمال:
- بقاء "اليونيفيل" هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة وندعو الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطبيق "صيغة الاطار" واستقرار لبنان ينعكس على استقرار دول المنطقة
- لقائي بالرئيس ترامب مثمر والوقت حان لانهاء الحرب نهائياً ولبنان ملتزم بمسار الإصلاحات ورغم الحرب مستمرون في العمل لتحقيق ما نصبو إليه
-
-
Other stories
-
-
-
قبلان: أنقذوا لبنان قبل فوات الأوان
-
EXCLUSIVE
بالفيديو - طوني بولس لـ TTV: جبران باسيل ظُلِم في هذا... ما بعد زيارة عون ليس كما قبله و"الحزب" جزء من الحرس بأجندة خارجية
-
حطّم تمثال السيدة العذراء... وهذا ما حلّ به!
-
لبنان ١٠٤٥٢: السيادة والوحدة - ربيع مسعد
-
تحذيرٌ من ممارسة السباحة على امتداد الشاطئ اللبناني!
-
أبي خليل: ورقة اللا الخطة ٧٦٪ AI كاتبها وما عم احكي عن الترجمة!
-
هل نجحنا في بناء لبنان الذي حلم به الحويك؟ ألكسندر نعمه
-
بالفيديو - رئيس بلدية زوطر الغربيّة: "فتّت وشف.. كوارث، الشوف مش مثل الحكي!"
-
متى تنتهي موجة الحرّ؟
-
يونس: 27 دولار سعر تنكة البنزين... عبء تقيل جدًا جدًا على الفقراء!
-
EXCLUSIVE
كواليس - ملف المناطق التجريبية تحت المجهر
-
هذا ما أبلغه الزيدي لوفد "الحزب" عن تنبيه الشرع وواقع الشيعة!
-
بين اتفاق الإطار وإسلام آباد: واقع الجنوب أسوأ من قبل 2 آذار
-
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات!
-
ترامب مستنفر "إبراهيمياً": حرب إقليمية شرسة ولبنان في لهيبها
-
احتفالية فنية وثقافية عن الحويك في "بترونيات" وباسيل: متمسكون بكامل لبنان الكبير والحفاظ عليه يكون ببناء دولة قوية
-
ترامب محبط من نتنياهو ولا يرغب في التحدث إليه أو لقائه!
-
لبنان أمام مرحلة سياسية جديدة
-
حزب الله يرد على رئيس الجمهورية: الانسحاب قبل مصير السلاح
-
روبيو في بيروت قريباً... للقاء برّي؟
-
-
Just in
-
15 :41
هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء إطلاق النار في قرية تل إلى اثنين
-
15 :41
التلفزيون الرسمي: الحرس الثوري الإيراني يقول إنّه شن هجومًا على قاعدة الأزرق الأميركية في الأردن
-
15 :20
الطيران المسيّر الإسرائيليّ يواصل تحليقه على علو منخفض فوق بيروت وصولاً إلى الضاحية الجنوبية
-
15 :17
نتنياهو وكاتس: قررنا البدء بمسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة بؤر جديدة بالضفة الغربية
-
15 :14
بالصور: مأساة في لبنان... الطفل عمر ضحيّة حادث "مروّع"! تتمة
-
14 :51
الرئيس عون مستقبلاً سفيرة الاتحاد الأوروبي مع وفد من السفراء والقائمين بالأعمال:
- بقاء "اليونيفيل" هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة وندعو الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطبيق "صيغة الاطار" واستقرار لبنان ينعكس على استقرار دول المنطقة
- لقائي بالرئيس ترامب مثمر والوقت حان لانهاء الحرب نهائياً ولبنان ملتزم بمسار الإصلاحات ورغم الحرب مستمرون في العمل لتحقيق ما نصبو إليه
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالصور: مأساة في لبنان... الطفل عمر ضحيّة حادث "مروّع"!
-
-
-
24 July 2026
-
تحقيق في هجوم على كنيس يهودي ببريطانيا يكشف عن نوايا لضرب هدفٍ ثانٍ
-
-
-
24 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائبة تسأل زميلها عن "أبو عمر"!
-
-
-
24 July 2026
-
وجبات إفطار نباتية غنية بالبروتين تمنحك الشبع والطاقة
-
-
24 July 2026
-
الموت يُغيّب فنانًا شهيرًا!
-
-
24 July 2026
-
مرصد: ثلثا سكان غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام
-
-
24 July 2026
-
قبلان: أنقذوا لبنان قبل فوات الأوان
-
-
-
24 July 2026
-
"كوكوشوبي" في طوكيو.. 453 شخصا أدخلوا المستشفيات بسبب الحر
-
-
-
24 July 2026
-
EXCLUSIVE
بالفيديو - طوني بولس لـ TTV: جبران باسيل ظُلِم في هذا... ما بعد زيارة عون ليس كما قبله و"الحزب" جزء من الحرس بأجندة خارجية
-
-
-
24 July 2026
-
حطّم تمثال السيدة العذراء... وهذا ما حلّ به!
-
-
-
24 July 2026