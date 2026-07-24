بالفيديو - طوني بولس لـ TTV: جبران باسيل ظُلِم في هذا... ما بعد زيارة عون ليس كما قبله و"الحزب" جزء من الحرس بأجندة خارجية
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24 July 2026
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29 mins ago
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source: tayyar.org
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بالفيديو - طوني بولس لـ TTV: جبران باسيل ظُلِم في هذا... ما بعد زيارة عون ليس كما قبله و"الحزب" جزء من الحرس بأجندة خارجية
طوني بولس:
- ما بعد لقاء ترامب-عون ليس كما قبله و"الحزب" جزء من الحرث الثوري ويعمل لصالح أجندة خارجية
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