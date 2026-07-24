بالفيديو - طوني بولس لـ TTV: جبران باسيل ظُلِم في هذا... ما بعد زيارة عون ليس كما قبله و"الحزب" جزء من الحرس بأجندة خارجية

طوني بولس:

- ما بعد لقاء ترامب-عون ليس كما قبله و"الحزب" جزء من الحرث الثوري ويعمل لصالح أجندة خارجية

- جبران باسيل ووزراء الطاقة ظُلِمَوا في ملف الطاقة، فالمافيا المتحكمة أكبر من الجميع