أقدم مجهول على تحطيم تمثال السيدة العذراء والمزار القائم على الطريق العام في بلدة البرامية.

وعلى الفور، أعطى رئيس البلدية شوقي حبيب التوجيهات اللازمة لكشف هوية الفاعل والتعامل معه بكل صرامة وفقاً للقوانين اللبنانية، وتمكنت بعدها شرطة البلدية بعد تعقب الدلائل وكاميرات المراقبة من معرفة هوية المشتبه فيه وإحالته على المراجع الأمنية والقضائية المختصة ليحاسب قانونياً، كما افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام".