كتب النائب سيزار أبي خليل عبر حسابه على إكس:

"تمخض الجمل فولد ...

• شرح مفصل لتطبيق القانون ٤٦٢ من وزير كان قد أوصى عندما كان إستشارياً بضرورة تعديله .

• ⁠ "*اللا الخطة*" لا تنطوي على اي خطوة تنفيذية تلحظ زيادة الانتاج وتأمين الكهرباء؛ بس "كيف شايفلي هالتنظيم"؟

اللهم اذا استثنينا فقرة تشريع شبكات المولدات الخاصة تحت مسمى "الشبكات الصغرى حيث يتعذر على مشغل نظام التوزيع تأمين الخدمة بمستوى مناسب…." اي تشريع الوضع القائم وتأبيد المولدات!

• ⁠ملاحظة: ورقة اللا الخطة ٧٦٪؜ AI كاتبها وما عم احكي عن الترجمة."