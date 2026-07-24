متى تنتهي موجة الحرّ؟
-
24 July 2026
-
38 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،غائما جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ، تنخفض نسبة الرطوبة فيخف الشعور بالحر وتنشط الرياح فتصل سرعتها أحياناً الى 50 كلم /س في المناطق الشمالية ويرتفع معها موج البحر لحدود المترين. يتكون الضباب الكثيف على الجبال المتوسطة الارتفاع بخاصة الجنوبية منها.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة:
طقس صيفي رطب نسبياً يسيطر على لبنان مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية حتى يوم السبت، حيث تتراجع درجات الحرارة فتعود لمعدلاتها في المناطق الداخلية والجبلية، يترافق ذلك مع نشاط للرياح وتراجع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يخفف من تأثير الحرارة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:
قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة فوق الجبال و في المناطق الداخلية ودون تعديل يذكر على الساحل ، يتكون الضباب فوق الجبال المتوسطة الارتفاع اعتباراً من بعد الظهر ، تنشط الرياح وتصل سرعتها أحياناً الى 50كلم /س بخاصة في المناطق الشمالية ،يرتفع معها موج البحر لحدود 1,5 متر.
السبت:
غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ، تنخفض نسبة الرطوبة فيخف الشعور بالحر وتنشط الرياح فتصل سرعتها أحياناً الى 50 كلم /س في المناطق الشمالية ويرتفع معها موج البحر لحدود المترين. يتكون الضباب الكثيف على الجبال المتوسطة الارتفاع بخاصة الجنوبية منها.
الأحد:
غائم جزئياً الى غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق مع رياح ناشطة أحياناً.
-الحرارة على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 الى 29 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.
-الرياح السطحية:جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.
-الانقشاع:متوسط.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80٪
-حال البحر:مائج، حرارة سطح الماء:28 درجة.
-الضغط الجوي: 754 ملم زئبق.
-
Just in
-
12 :34
الأمم المتحدة: ندعو إلى إجلاء 6 آلاف بحار عالقين في مضيق هرمز
-
12 :31
هل نجحنا في بناء لبنان الذي حلم به الحويك؟ ألكسندر نعمه تتمة
-
12 :26
دوي انفجارات في محيط مطار أربيل ومناطق غرب المدينة بإقليم كردستان العراق
-
12 :13
بحاجة ماسة الى دم من فئة B+ في مستشفى الجعيتاوي للتبرع التواصل مع الرقم ٠٣٣٩٩٢٦١
-
12 :10
بالفيديو - رئيس بلدية زوطر الغربيّة: "فتّت وشف.. كوارث، الشوف مش مثل الحكي!" تتمة
-
11 :53
موقع كبلر للبيانات الملاحية: تراجع عدد السفن التي عبرت مضيق باب المندب إلى 12 خلال الـ24 ساعة الماضية
-
-
Other stories
-
-
-
يونس: 27 دولار سعر تنكة البنزين... عبء تقيل جدًا جدًا على الفقراء!
-
EXCLUSIVE
كواليس - ملف المناطق التجريبية تحت المجهر
-
هذا ما أبلغه الزيدي لوفد "الحزب" عن تنبيه الشرع وواقع الشيعة!
-
بين اتفاق الإطار وإسلام آباد: واقع الجنوب أسوأ من قبل 2 آذار
-
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات!
-
ترامب مستنفر "إبراهيمياً": حرب إقليمية شرسة ولبنان في لهيبها
-
احتفالية فنية وثقافية عن الحويك في "بترونيات" وباسيل: متمسكون بكامل لبنان الكبير والحفاظ عليه يكون ببناء دولة قوية
-
ترامب محبط من نتنياهو ولا يرغب في التحدث إليه أو لقائه!
-
لبنان أمام مرحلة سياسية جديدة
-
حزب الله يرد على رئيس الجمهورية: الانسحاب قبل مصير السلاح
-
روبيو في بيروت قريباً... للقاء برّي؟
-
خطة لضبط سوق «الألبان والأجبان»: حماية المُنتَج والمُستهلِك
-
سياسة الكهرباء الجديدة: أرباح الشركات مضمونة بـ«الاحتكارات الإقليمية»
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 تمّوز 2026
-
مصادر نيابية في حركة أمل لـ»البناء»: زيارة رئيس الحكومة إلى زوطر الغربية لزوم ما لا يلزم وتوقيتها مشبوه وهي رقص على الدمار وآلام الناس
-
مخاوف من أزمة نفايات جديدة
-
النوّاب السُّنّة ينتفضون ضدّ جعجع: مَن نصَّبك وصياً علينا؟
-
هبات دولية للجيش تشمل القطاع الطبي وعائلات العسكريين
-
مرقص: مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء واقر مشروع الإنترنت وتوسعة مرفأ بيروت وعين مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية
-
قوى الأمن: توقيف أحد أخطر المحتالين.. وضحيته راهبة
-
-
Just in
-
12 :34
الأمم المتحدة: ندعو إلى إجلاء 6 آلاف بحار عالقين في مضيق هرمز
-
12 :31
هل نجحنا في بناء لبنان الذي حلم به الحويك؟ ألكسندر نعمه تتمة
-
12 :26
دوي انفجارات في محيط مطار أربيل ومناطق غرب المدينة بإقليم كردستان العراق
-
12 :13
بحاجة ماسة الى دم من فئة B+ في مستشفى الجعيتاوي للتبرع التواصل مع الرقم ٠٣٣٩٩٢٦١
-
12 :10
بالفيديو - رئيس بلدية زوطر الغربيّة: "فتّت وشف.. كوارث، الشوف مش مثل الحكي!" تتمة
-
11 :53
موقع كبلر للبيانات الملاحية: تراجع عدد السفن التي عبرت مضيق باب المندب إلى 12 خلال الـ24 ساعة الماضية
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
هل نجحنا في بناء لبنان الذي حلم به الحويك؟ ألكسندر نعمه
-
-
-
24 July 2026
-
مصر: جدل «البكالوريا» ينتقل إلى التعليم الأزهري بعد «الثانوية العامة» عقب الإعلان عن تطبيقه العام المقبل
-
-
24 July 2026
-
بينهم رامي صبري وأحمد سعد.. تامر عاشور يكشف عن مكالمة جماعية للنجوم
-
-
24 July 2026
-
بالفيديو - رئيس بلدية زوطر الغربيّة: "فتّت وشف.. كوارث، الشوف مش مثل الحكي!"
-
-
-
24 July 2026
-
مصير كريم خان على المحك في تصويت غير مسبوق بنيويورك
-
-
-
24 July 2026
-
ميرتساكر مرشح لمنصب المدير الرياضي للاتحاد الألماني
-
-
24 July 2026
-
نتنياهو تعهد برد "حازم"!
-
-
24 July 2026
-
يونس: 27 دولار سعر تنكة البنزين... عبء تقيل جدًا جدًا على الفقراء!
-
-
-
24 July 2026
-
سوريا.. الجيش الاسرائيلي يستهدف بالرشاشات الثقيلة أراضي المواطنين الزراعية غرب درعا
-
-
24 July 2026
-
"أوبن إيه آي" تتيح ChatGPT Health لجميع المستخدمين في أميركا
-
-
24 July 2026