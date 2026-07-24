كتب الصحافيّ الاقتصاديّ منير يونس عبر منصة إكس:

٢٧ دولار سعر تنكة البنزين اليوم

هالسعر ولا شي بالنسبة للميسورين، بس هو عبء تقيل جداً جداً على الفقراء واصحاب الدخل المحدود!

لبنان مرتع المافيات والميليشيات، وجنّة للأوليغارشية والبنكرجية والتجار المحتكرين والغشاشين ورجال الأعمال الجشعين واصحاب النفوذ … هاللبنان نفسو يلي تفتخروا فيه وتتغنوا بأمجادو ليل نهار هو جهنم للناس العاديين!