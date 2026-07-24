تقول مصادر متابعة إن النقاش حول المناطق النموذجية أو التجريبية لا يزال من أكثر الملفات حساسية، إذ يريد الجانب الأميركي اختبار قدرة المؤسسات اللبنانية على فرض حضورها قبل الانتقال إلى مراحل أوسع.