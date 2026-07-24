Tayyar Article
التحكم المروري: جريحان في تصادم بين شاحنة وسيارة على الطريق الدولية في الكحالة نزولًا
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24 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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11 :11
وكالة أنباء فارس عن وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الأمريكية الأخيرة إلى 55 قتيلًا و645 مصابًا
-
10 :53
وزارة الداخلية البحرينية: انطلاق صفارات الإنذار في البحرين
-
10 :52
الرئيس سلام غادر قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون من دون الإدلاء بتصريح
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10 :37
رويترز عن مصدرين أمنيين: تحطم طائرة مسيرة بالقرب من مطار أربيل الدولي مما أدى إلى تعليق موقت للرحلات الجوية
-
10 :35
كواليس - ملف المناطق التجريبية تحت المجهر تتمة
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10 :22
الوزير الحجار بعد لقائه عون: القمة التاريخية مع ترامب شكّلت محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية–الأميركية ورسالة دعم واضحة للبنان
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