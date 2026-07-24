أصدرت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جدول أسعار المحروقات ليوم الجمعة 24 تموز 2026، مسجلاً ارتفاعاً في أسعار البنزين والمازوت، فيما استقر سعر قارورة الغاز.وجاءت الأسعار على النحو الآتي:بنزين 95 أوكتان: 2,414,000 ليرة لبنانية (+67,000).بنزين 98 أوكتان: 2,432,000 ليرة لبنانية (+67,000).المازوت: 2,209,000 ليرة لبنانية (+110,000).الغاز: 1,127,000 ليرة لبنانية (من دون تغيير).