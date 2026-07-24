ارتفاع جديد في أسعار المحروقات!
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24 July 2026
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23 mins ago
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source: tayyar.org
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أصدرت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جدول أسعار المحروقات ليوم الجمعة 24 تموز 2026، مسجلاً ارتفاعاً في أسعار البنزين والمازوت، فيما استقر سعر قارورة الغاز.
وجاءت الأسعار على النحو الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 2,414,000 ليرة لبنانية (+67,000).
بنزين 98 أوكتان: 2,432,000 ليرة لبنانية (+67,000).
المازوت: 2,209,000 ليرة لبنانية (+110,000).
الغاز: 1,127,000 ليرة لبنانية (من دون تغيير).
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