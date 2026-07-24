أفادت وسائل اعلام أميركية أن ترامب محبط من نتنياهو ولا يرغب أحيانا في التحدث إليه أو لقائه.



وأكدت أن إسرائيل تسعى لترتيب لقاء بين نتنياهو وترامب رغم التوتر بينهما.