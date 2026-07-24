weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

مصادر نيابية في حركة أمل لـ»البناء»: زيارة رئيس الحكومة إلى زوطر الغربية لزوم ما لا يلزم وتوقيتها مشبوه وهي رقص على الدمار وآلام الناس

  • 24 July 2026
  • 20 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: البناء

Just in