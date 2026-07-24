تخوف وزير المال ياسين جابر من أزمة نفايات، لأنه ليس بإمكان الخزينة العامة الاستمرار بتغطية نفقات جميع النفايات ومعالجتها.. ولا يمكن الاستمرار بالدفع من الصندوق البلدي المستقل..وأشار جابر بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة إعادة درس جدول النسب الجمركية إلى أن «العقود الحالية مع الشركات المشغلة شارفت على نهايتها»، مؤكداً أن «مجلس الوزراء اتخذ القرارات اللازمة، وأن القوانين أصبحت نافذة، فيما يجري التنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار لإعداد دفاتر الشروط وإطلاق مناقصات جديدة تضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي».