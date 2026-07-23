ضمن إطار التعاون بين مديرية التعاون العسكري – المدني CIMIC في الجيش والسلطات الهولندية، جرى تقديم معدات وتجهيزات طبية لمستشفى النبطية الحكومي.كما جرى في محطة شارل حلو - بيروت تسلّم هبة عينية مقدّمة من منظمة Spirit of America للجيش عبر هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات، ومخصصة لعائلات العسكريين النازحين، بحضور ممثلين عن المنظمة، إضافةً إلى عدد من الضباط.تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز القدرات اللوجستية للقطاع الطبي ودعم الحالة المعيشية لعائلات العسكريين النازحين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.