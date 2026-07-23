Tayyar Article
وزير الدفاع الإسرائيلي: نستعد لكل سيناريو محتمل وإذا هاجمت إيران إسرائيل فسوف تتلقى ضربة مدمرة
-
23 July 2026
-
44 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
21 :12
"رويترز": موقع وزارة الخزانة الأميركية يعلن فرض عقوبات جديدة على كوبا
-
21 :11
رئيس المنظمة البحرية الدولية: ندين بشكل قاطع الهجمات الأخيرة على الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر
-
21 :05
الحكومة البريطانية ردا على الحرس الثوري الإيراني: قواتنا مستعدة لحماية البلاد
-
20 :58
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في احتفالية "الكبير" تكريماً للبطريرك الياس الحويك:
- قلائل يصنعون من خيارهم وطناً ومن طينة هؤلاء النادرين البطريرك الحويك
- إعلان الحويك طوباوياً ليس تكريما لشخص أو طائفة بل لمشروع آمن به شعب
- هو مؤسس لبنان الكبير لكنه لم يرسم حدود الحغرافيا بل رسم حظود الرسالة ولم يطلب دولة للمسيحيين بل دولة يطمئن لها المسيحيون
- كان يمكنه المطالبة بكيان أصغر لكنه اختار الطريق الأصعب وهي وطن يقوم على الشراكة وليس العزلة وعلى الثقة وليس الغلبة
- اختار لبنان الكبير ليوسع رسالة لبنان وفهم أن التنوع ليس ضعفا بل غنى
- الحويك سبق عصره قبل أن تنتشر في العالم مصطلحات التعددية والتوافقية وآمن أن اللبنانيون قادرون على العيش معا لانهم مختلفون فلم يطلب التخلي عن الخصوصيات لكن طلب أن تكون الخصوصيات جسراً وليس جداراً
- لبنان الكبير ليس تسوية بل خيار حضاري يرتكز على قناعة ان الحرية والشراكة هما الطريق لوطن فريد في هذا الشرق
- ما بقي من مشروع لبنان الكبير الوطن لكن الدولة تبحث عمن يحققها وهي مسؤوليتنا جميعا وليست مسؤولية البطريرك الحويك
- دور المسيحيين أن يبنوا مع شركائهم دولة قوية ويجب أن نبني دولة لبنان القوية
- الحويك وجيله أجابوا عن سؤال مصيري وهو كيف يولد لبنان ومسؤولية من بعده أن يجبيوا عن سؤال: كيف نبني الدولة التي تحمي بقاء لبنان؟
- لبنان كان ينهض لأن اللبنانيين متمسكون بالكيان
- الخطر على لبنان الكبير ليس الاحتلال والانقسام بقدر ما هو ان يفقد اللبنانيون ثقتهم بالعيش معا في دولة واحدة وان تفتش كل مجموعة عن ضمانات خارج الدولة
- الدولة أصبحت رهينة الخلافات بين الشركاء
- الرهانات لا تبني الوطن بل الخيارات وخيارنا الاول الإنتماء الى الدولة وان نجعل العيش معاً مصدر قوة
- الوفاء لمشروع الحويك بتحقيق الغاية التي سعى إليها
- الحويك كلن بطريرك المسيحيين بقدر ما كان الإمام موسى الصدر للمسيحيين
- لبنان الكبير لا يحتاج الى تبديل هويته بل تطوير دولته وتطوير النظام لا يعني التخلي عن الشراكة بل تحريرها مما عطلها
- الدولة الضعيفة لا يمكنها حماية الوجود والتنوع الذي قام عليه لبنان
- الحرية لا تعيش على السمسَرة
- نجدّد إيماننا بمشروع الحويك الذي قال من لا يحب وطنه فهو عدو أجداده
- نحن في قضاء البترون أنشأنا طريق القديسين لتربط قديسي لبنان الذين سينضم إليهم الحويك
- درب الحويك سنطوره واملنا أن نمشي في التيار درب الرسالة التي خطها لبنان رسالة ال١٠٤٥٢ كلم مربع ورسالة لبنان الذي لا يزول ولن نسمح بسقوطه أو ابتلاعه او تجزئته
-
20 :36
بدء احتفالية "بترونيات" بمناسبة تطويب البطريرك الياس الحويك في البترون
-
20 :19
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل ترغب باستهداف مواقع لم تستهدف من قبل إذا انضمت لحرب إيران
-
-
Other stories
-
-
-
مرقص: مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء واقر مشروع الإنترنت وتوسعة مرفأ بيروت وعين مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية
-
قوى الأمن: توقيف أحد أخطر المحتالين.. وضحيته راهبة
-
هذا ما بلغته الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الإسرائيلي حتى 23 تموز
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ الحذَر يلف انتشار الجيش في "المناطق التجريبية" في ظل التصعيد الإسرائيلي وإشارات ود بين بعبدا وعين التينة
-
مصطفى حمدان تقدّم من نواف سلام بأسمى آيات التقدير والحب والاحترام لخطوته الجريئة
-
وفد نيابي سلم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رسالة موقعة من 86 نائبا طالبت بتجديد ولاية "اليونيفيل"
-
EXCLUSIVE
خاصّ - واشنطن جمّدت حرباً جديدة!.. مسؤولٌ غربي يُحذّر من فخِ إسرائيلي للحــزب
-
هيكل في بلدة زوطر الغربية: تفّقد الوحدات العسكرية والاطلاع على الوضع العملاني
-
حقيبة مشبوهة أثارت الذعر في عين المريسة… هذه حقيقتها!
-
مكتب برّي: معلومات مختلقة!
-
EXCLUSIVE
بالفيديو - الدرّ في حديث لـ TTV: رعد قال لعون: الأمرة للدولة ولا حرب جديدة وعون رفض... الاسناد خطأ في السياسة وصحّ في الأخلاق
-
EXCLUSIVE
خاصّ - تثبيت الحدود أولاً!
-
بري اتّصل بالرئيس عون مهنئًا بسلامة العودة من واشنطن
-
باسيل استقبل سفير مصر: لتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية
-
EXCLUSIVE
كواليس - وزير في "القوات": تحولّنا الى مجلس لـ"تصريف الأعمال"!
-
EXCLUSIVE
خاص- مرجع رفيع يطرح استراتيجية حلّ للسلاح.. ما مضمونها؟
-
بالفيديو- رسالة من المستشار السياسي لرئيس "التيار" حول أهمية دور البطريرك الحويك
-
الرئيس سلام: الجنوبيون ليسوا وحدهم والدولة عائدة معهم وإليهم
-
الرداءة تهيمن على الاقتصاد
-
EXCLUSIVE
كواليس - سؤال وجواب بين مرجع ديني ونائب سني
-
-
Just in
-
21 :12
"رويترز": موقع وزارة الخزانة الأميركية يعلن فرض عقوبات جديدة على كوبا
-
21 :11
رئيس المنظمة البحرية الدولية: ندين بشكل قاطع الهجمات الأخيرة على الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر
-
21 :05
الحكومة البريطانية ردا على الحرس الثوري الإيراني: قواتنا مستعدة لحماية البلاد
-
20 :58
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في احتفالية "الكبير" تكريماً للبطريرك الياس الحويك:
- قلائل يصنعون من خيارهم وطناً ومن طينة هؤلاء النادرين البطريرك الحويك
- إعلان الحويك طوباوياً ليس تكريما لشخص أو طائفة بل لمشروع آمن به شعب
- هو مؤسس لبنان الكبير لكنه لم يرسم حدود الحغرافيا بل رسم حظود الرسالة ولم يطلب دولة للمسيحيين بل دولة يطمئن لها المسيحيون
- كان يمكنه المطالبة بكيان أصغر لكنه اختار الطريق الأصعب وهي وطن يقوم على الشراكة وليس العزلة وعلى الثقة وليس الغلبة
- اختار لبنان الكبير ليوسع رسالة لبنان وفهم أن التنوع ليس ضعفا بل غنى
- الحويك سبق عصره قبل أن تنتشر في العالم مصطلحات التعددية والتوافقية وآمن أن اللبنانيون قادرون على العيش معا لانهم مختلفون فلم يطلب التخلي عن الخصوصيات لكن طلب أن تكون الخصوصيات جسراً وليس جداراً
- لبنان الكبير ليس تسوية بل خيار حضاري يرتكز على قناعة ان الحرية والشراكة هما الطريق لوطن فريد في هذا الشرق
- ما بقي من مشروع لبنان الكبير الوطن لكن الدولة تبحث عمن يحققها وهي مسؤوليتنا جميعا وليست مسؤولية البطريرك الحويك
- دور المسيحيين أن يبنوا مع شركائهم دولة قوية ويجب أن نبني دولة لبنان القوية
- الحويك وجيله أجابوا عن سؤال مصيري وهو كيف يولد لبنان ومسؤولية من بعده أن يجبيوا عن سؤال: كيف نبني الدولة التي تحمي بقاء لبنان؟
- لبنان كان ينهض لأن اللبنانيين متمسكون بالكيان
- الخطر على لبنان الكبير ليس الاحتلال والانقسام بقدر ما هو ان يفقد اللبنانيون ثقتهم بالعيش معا في دولة واحدة وان تفتش كل مجموعة عن ضمانات خارج الدولة
- الدولة أصبحت رهينة الخلافات بين الشركاء
- الرهانات لا تبني الوطن بل الخيارات وخيارنا الاول الإنتماء الى الدولة وان نجعل العيش معاً مصدر قوة
- الوفاء لمشروع الحويك بتحقيق الغاية التي سعى إليها
- الحويك كلن بطريرك المسيحيين بقدر ما كان الإمام موسى الصدر للمسيحيين
- لبنان الكبير لا يحتاج الى تبديل هويته بل تطوير دولته وتطوير النظام لا يعني التخلي عن الشراكة بل تحريرها مما عطلها
- الدولة الضعيفة لا يمكنها حماية الوجود والتنوع الذي قام عليه لبنان
- الحرية لا تعيش على السمسَرة
- نجدّد إيماننا بمشروع الحويك الذي قال من لا يحب وطنه فهو عدو أجداده
- نحن في قضاء البترون أنشأنا طريق القديسين لتربط قديسي لبنان الذين سينضم إليهم الحويك
- درب الحويك سنطوره واملنا أن نمشي في التيار درب الرسالة التي خطها لبنان رسالة ال١٠٤٥٢ كلم مربع ورسالة لبنان الذي لا يزول ولن نسمح بسقوطه أو ابتلاعه او تجزئته
-
20 :36
بدء احتفالية "بترونيات" بمناسبة تطويب البطريرك الياس الحويك في البترون
-
20 :19
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل ترغب باستهداف مواقع لم تستهدف من قبل إذا انضمت لحرب إيران
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
مرقص: مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء واقر مشروع الإنترنت وتوسعة مرفأ بيروت وعين مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية
-
-
-
23 July 2026
-
بالفيديو- ضربة مباشرة في الكويت وتصاعد لأعمدة الدخان
-
-
-
23 July 2026
-
قوى الأمن: توقيف أحد أخطر المحتالين.. وضحيته راهبة
-
-
-
23 July 2026
-
هذا ما بلغته الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الإسرائيلي حتى 23 تموز
-
-
-
23 July 2026
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ الحذَر يلف انتشار الجيش في "المناطق التجريبية" في ظل التصعيد الإسرائيلي وإشارات ود بين بعبدا وعين التينة
-
-
-
23 July 2026
-
مصطفى حمدان تقدّم من نواف سلام بأسمى آيات التقدير والحب والاحترام لخطوته الجريئة
-
-
-
23 July 2026
-
وفد نيابي سلم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رسالة موقعة من 86 نائبا طالبت بتجديد ولاية "اليونيفيل"
-
-
-
23 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاصّ - واشنطن جمّدت حرباً جديدة!.. مسؤولٌ غربي يُحذّر من فخِ إسرائيلي للحــزب
-
-
-
23 July 2026
-
هيكل في بلدة زوطر الغربية: تفّقد الوحدات العسكرية والاطلاع على الوضع العملاني
-
-
-
23 July 2026
-
ترامب: شرطٌ للاتفاق النووي مع السعودية...
-
-
23 July 2026