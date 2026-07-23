مرقص: مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء واقر مشروع الإنترنت وتوسعة مرفأ بيروت وعين مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية
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23 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، حضرها وزراء المالية ياسين جابر، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام المحامي د. بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
وزير الاعلام
بعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة السابعة مساء أدلى وزير الإعلام بالمقررات الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في حضور السيدات والسادة الوزراء، وبغياب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة. وكان على جدول الأعمال عدد من البنود الإدارية العادية والمنتظمة، أقرّ المجلس معظمها، وأهمها:
- في ما يتعلق بملف الإنترنت، وعملاً بتوصيات ديوان المحاسبة، طلب مجلس الوزراء من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة “ميدوزا” إلى جانب هيئة “أوجيرو”، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع.
- في ما يخص توسيع مرفأ بيروت، أقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور- المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
- كما عيّن المجلس سامر خوند مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
- وفي ملف الكهرباء، الذي استحوذ على جانب من النقاش، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها.
- وفي ما يتعلق بالأبنية المتصدعة في مدينة بيروت، قرر المجلس الاستمرار في دفع بدلات الإيواء للأبنية المصنفة شديدة الخطورة، إسوة لمناطق أخرى .
- كذلك وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
- ووافق المجلس على عدد من مذكرات التعاون، منها مذكرات مع كولومبيا وصربيا وبلغاريا، في مجالات زراعية ورياضية مختلفة.
- كما وافق على تمديد العقد مع اتحاد بلديات الفيحاء لتنفيذ مشروع كنس وتنظيف وشطف الطرقات، وترحيل النفايات، وإزالة الملصقات في المناطق المشمولة بالمشروع".
حوار
سئل الوزير مرقص: هل تطرقتم إلى زيارة الرئيس عون الى واشنطن وزيارة الرئيس سلام الى الجنوب؟
أجاب: "يعود لفخامة الرئيس عون ان يطلع المجلس على تفاصيل ومجريات هذه الزيارة، وربما يتطرق رئيس مجلس الوزراء الى مواضيع سياسية أخرى أو الى زيارات قاما بها".
سئل: هل كان هناك إيجابية من هذه الزيارات؟
اجاب: "إن شاء الله".
سئل: كيف سيتم تأمين مبلغ 250 مليون دولار؟
أجاب: "هذا المبلغ هو قرض طويل الأمد من بنك الإنشاء والتعمير الدولي، وهذا سيسهل مسألة الحوكمة الإلكترونية والرقمنة والمعاملات الإلكترونية".
ورداً على سؤال حول الكهرباء قال: "الكهرباء هي ورقة سياسات تتعلق بقطاع الكهرباء وأقرتها الحكومة لوزير الطاقة، وطلبت بإصدار مراسيم بخصوصها، وهذا الموضوع أخذ حيزا كبيرا من النقاش في الجلسة".
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- إعلان الحويك طوباوياً ليس تكريما لشخص أو طائفة بل لمشروع آمن به شعب
- هو مؤسس لبنان الكبير لكنه لم يرسم حدود الحغرافيا بل رسم حظود الرسالة ولم يطلب دولة للمسيحيين بل دولة يطمئن لها المسيحيون
- كان يمكنه المطالبة بكيان أصغر لكنه اختار الطريق الأصعب وهي وطن يقوم على الشراكة وليس العزلة وعلى الثقة وليس الغلبة
- اختار لبنان الكبير ليوسع رسالة لبنان وفهم أن التنوع ليس ضعفا بل غنى
- الحويك سبق عصره قبل أن تنتشر في العالم مصطلحات التعددية والتوافقية وآمن أن اللبنانيون قادرون على العيش معا لانهم مختلفون فلم يطلب التخلي عن الخصوصيات لكن طلب أن تكون الخصوصيات جسراً وليس جداراً
- لبنان الكبير ليس تسوية بل خيار حضاري يرتكز على قناعة ان الحرية والشراكة هما الطريق لوطن فريد في هذا الشرق
- ما بقي من مشروع لبنان الكبير الوطن لكن الدولة تبحث عمن يحققها وهي مسؤوليتنا جميعا وليست مسؤولية البطريرك الحويك
- دور المسيحيين أن يبنوا مع شركائهم دولة قوية ويجب أن نبني دولة لبنان القوية
- الحويك وجيله أجابوا عن سؤال مصيري وهو كيف يولد لبنان ومسؤولية من بعده أن يجبيوا عن سؤال: كيف نبني الدولة التي تحمي بقاء لبنان؟
- لبنان كان ينهض لأن اللبنانيين متمسكون بالكيان
- الخطر على لبنان الكبير ليس الاحتلال والانقسام بقدر ما هو ان يفقد اللبنانيون ثقتهم بالعيش معا في دولة واحدة وان تفتش كل مجموعة عن ضمانات خارج الدولة
- الدولة أصبحت رهينة الخلافات بين الشركاء
- الرهانات لا تبني الوطن بل الخيارات وخيارنا الاول الإنتماء الى الدولة وان نجعل العيش معاً مصدر قوة
- الوفاء لمشروع الحويك بتحقيق الغاية التي سعى إليها
- الحويك كلن بطريرك المسيحيين بقدر ما كان الإمام موسى الصدر للمسيحيين
- لبنان الكبير لا يحتاج الى تبديل هويته بل تطوير دولته وتطوير النظام لا يعني التخلي عن الشراكة بل تحريرها مما عطلها
- الدولة الضعيفة لا يمكنها حماية الوجود والتنوع الذي قام عليه لبنان
- الحرية لا تعيش على السمسَرة
- نجدّد إيماننا بمشروع الحويك الذي قال من لا يحب وطنه فهو عدو أجداده
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- إعلان الحويك طوباوياً ليس تكريما لشخص أو طائفة بل لمشروع آمن به شعب
- هو مؤسس لبنان الكبير لكنه لم يرسم حدود الحغرافيا بل رسم حظود الرسالة ولم يطلب دولة للمسيحيين بل دولة يطمئن لها المسيحيون
- كان يمكنه المطالبة بكيان أصغر لكنه اختار الطريق الأصعب وهي وطن يقوم على الشراكة وليس العزلة وعلى الثقة وليس الغلبة
- اختار لبنان الكبير ليوسع رسالة لبنان وفهم أن التنوع ليس ضعفا بل غنى
- الحويك سبق عصره قبل أن تنتشر في العالم مصطلحات التعددية والتوافقية وآمن أن اللبنانيون قادرون على العيش معا لانهم مختلفون فلم يطلب التخلي عن الخصوصيات لكن طلب أن تكون الخصوصيات جسراً وليس جداراً
- لبنان الكبير ليس تسوية بل خيار حضاري يرتكز على قناعة ان الحرية والشراكة هما الطريق لوطن فريد في هذا الشرق
- ما بقي من مشروع لبنان الكبير الوطن لكن الدولة تبحث عمن يحققها وهي مسؤوليتنا جميعا وليست مسؤولية البطريرك الحويك
- دور المسيحيين أن يبنوا مع شركائهم دولة قوية ويجب أن نبني دولة لبنان القوية
- الحويك وجيله أجابوا عن سؤال مصيري وهو كيف يولد لبنان ومسؤولية من بعده أن يجبيوا عن سؤال: كيف نبني الدولة التي تحمي بقاء لبنان؟
- لبنان كان ينهض لأن اللبنانيين متمسكون بالكيان
- الخطر على لبنان الكبير ليس الاحتلال والانقسام بقدر ما هو ان يفقد اللبنانيون ثقتهم بالعيش معا في دولة واحدة وان تفتش كل مجموعة عن ضمانات خارج الدولة
- الدولة أصبحت رهينة الخلافات بين الشركاء
- الرهانات لا تبني الوطن بل الخيارات وخيارنا الاول الإنتماء الى الدولة وان نجعل العيش معاً مصدر قوة
- الوفاء لمشروع الحويك بتحقيق الغاية التي سعى إليها
- الحويك كلن بطريرك المسيحيين بقدر ما كان الإمام موسى الصدر للمسيحيين
- لبنان الكبير لا يحتاج الى تبديل هويته بل تطوير دولته وتطوير النظام لا يعني التخلي عن الشراكة بل تحريرها مما عطلها
- الدولة الضعيفة لا يمكنها حماية الوجود والتنوع الذي قام عليه لبنان
- الحرية لا تعيش على السمسَرة
- نجدّد إيماننا بمشروع الحويك الذي قال من لا يحب وطنه فهو عدو أجداده
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