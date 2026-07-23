هذا ما بلغته الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الإسرائيلي حتى 23 تموز
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23 July 2026
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35 mins ago
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source: tayyar.org
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اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، ان "الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان حتى 23 تموز باتت كالتالي: 4329 شهيدا و 12233 جريحا".
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