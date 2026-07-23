كل الأنظار على "التجريبية" ومدى نجاحها. فنجاح النافذة الصغيرة التي لا حل غيرها حتى الساعة، أو "التعويذة" المتواصلة، مرهون بمجموعة من العوامل، وأهمها ترجمة الوعود الأميركية الترامبية إلى أمر واقع على الأرض. في الشكل، عملت الدولة اللبنانية على تأكيد رمزيات حضورها، برفع العلم اللبناني مع نواف سلام في زوطر الغربية، وصولاً إلى الزيارة الميدانية لقائد الجيش العماد رودولف هيكل. لكن الشكوك بسلوك إسرائيل تبقى مشروعة حتى إثبات العكس، خاصةً وأن اليوميات الميدانية الخميس سجلّت تصعيداً مع استهداف سيارة للهيئة الصحية الإسلامية.على أن التحدي الأخطر على الوضع اللبناني والجنوبي، يبقى في أي تداعيات محتملة للمواجهة الأميركية – الإيرانية، والتي تتوسع يوماً بعد يوم على مستوى خارطة الخليج والشرق الأوسط.في هذا الوقت، لفتَ تبادُل إشارات الود بين بعبدا وعين التينة، إذ بادر رئيس مجلس النواب نبيه بري للإتصال برئيس الجمهورية جوزاف عون مهنئاً بعودته، وذلك بعد الكلام الإيجابي الذي وجهّه عون لبري وأمام ترامب بالذات.إلى ذلك كانت عودة الأهالي إلى الجنوب محور بحث في الإجتماع الوزاري برئاسة سلام الذي أكد أن الدولة "ستعود مع الأهالي، بداية من انتشار الجيش والأمن، ثم باستكمال العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسيّة، وصولاً إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن المؤقت".في المواقف السياسية، واصل حزب الله مهاجمة اتفاق – الإطار وتعاطي السلطة. إذ جددت كتلة "الوفاء للمقاومة" رفضها المفاوضات المباشرة، ورأت أن زيارة واشنطن "فشلت في تحقيق ادنى مطلب وطني سيادي، إذ لم تُثمر إلتزاماً أميركياً بانسحاب العدو".وعلى خط الرمزيات الوطنية في زمن المخاطر على "لبنان الكبير"، تحضر معاني نضال البطريرك الياس الحويك في المناسبة الفكرية والفنية التي تنظمها "بترونيات" مساء الخميس، والتي ستتخللها كلمة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تؤكد التزام رسالة لبنان الكبير والقيم الوطنية والإنسانية في مسيرة الحويك.