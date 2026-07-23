Tayyar Article
رئيس البرلمان الإيراني: كانوا يريدون معاقبة إيران، ولكن انتهى بهم الأمر إلى معاقبة أنفسهم بارتفاع أسعار النفط
-
23 July 2026
-
29 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
18 :12
بيان لدول الخليج والأردن:
- نؤكد حقنا بالدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا واتخاذ التدابير القانونية لحماية سيادتنا
- نرحب بقرار رئيس وزراء العراق حصر السلاح في يد الدولة ونؤكد دعمنا لإجراءات حكومته
- ندعو مجلس الأمن لإصدار قرار عاجل يطالب بوقف اعتداءات إيران فورا
-
18 :03
وفد نيابي سلم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رسالة موقعة من 86 نائبا طالبت بتجديد ولاية "اليونيفيل" تتمة
-
17 :43
قصف مدفعي مركز استهدف حرج علي الطاهر
-
17 :30
الحرس الثوري: لن نسمح لواشنطن باستغلال وقف إطلاق نار مخادع لإعادة ملء مخزونها من النفط والذخائر
-
17 :03
الجديد: غارة بصاروخ موجه استهدفت سيارة للدفاع المدني الهيئة الصحية الاسلامية على طريق عام النبطية الفوقا _ دار المعلمين
-
16 :58
الحرس الثوري الإيراني: نحذر بريطانيا من السماح للقاذفات الأميركية بالإقلاع من قواعدها
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
خاصّ - واشنطن جمّدت حرباً جديدة!.. مسؤولٌ غربي يُحذّر من فخِ إسرائيلي للحــزب
-
هيكل في بلدة زوطر الغربية: تفّقد الوحدات العسكرية والاطلاع على الوضع العملاني
-
حقيبة مشبوهة أثارت الذعر في عين المريسة… هذه حقيقتها!
-
مكتب برّي: معلومات مختلقة!
-
EXCLUSIVE
بالفيديو - الدرّ في حديث لـ TTV: رعد قال لعون: الأمرة للدولة ولا حرب جديدة وعون رفض... الاسناد خطأ في السياسة وصحّ في الأخلاق
-
EXCLUSIVE
خاصّ - تثبيت الحدود أولاً!
-
بري اتّصل بالرئيس عون مهنئًا بسلامة العودة من واشنطن
-
باسيل استقبل سفير مصر: لتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية
-
EXCLUSIVE
كواليس - وزير في "القوات": تحولّنا الى مجلس لـ"تصريف الأعمال"!
-
EXCLUSIVE
خاص- مرجع رفيع يطرح استراتيجية حلّ للسلاح.. ما مضمونها؟
-
بالفيديو- رسالة من المستشار السياسي لرئيس "التيار" حول أهمية دور البطريرك الحويك
-
الرئيس سلام: الجنوبيون ليسوا وحدهم والدولة عائدة معهم وإليهم
-
الرداءة تهيمن على الاقتصاد
-
EXCLUSIVE
كواليس - سؤال وجواب بين مرجع ديني ونائب سني
-
لبنان الكبير: إرث البطريرك الطوباوي إلياس الحويّك ومشروع الحريات والشّراكة الوطنيّة... جان بو شعيا
-
قمة واشنطن وعودة الدولة… ماذا يقول الحزب؟
-
خلط أوراق: نووي للسعودية وحلف تركي ولبنان وسوريا قلب التجاذب
-
بحث قضائي في آلية قانونية وإجرائية تتيح تفتيش الملكيات الخاصة (الشرق الأوسط)
-
جغرافيا الفرصة المسيحية! الساحل يستفيد من خرائط النقل
-
EXCLUSIVE
خاص - دور سرّي لمستشار في البيت الأبيض خلف الأضواء!
-
-
Just in
-
18 :12
بيان لدول الخليج والأردن:
- نؤكد حقنا بالدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا واتخاذ التدابير القانونية لحماية سيادتنا
- نرحب بقرار رئيس وزراء العراق حصر السلاح في يد الدولة ونؤكد دعمنا لإجراءات حكومته
- ندعو مجلس الأمن لإصدار قرار عاجل يطالب بوقف اعتداءات إيران فورا
-
18 :03
وفد نيابي سلم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رسالة موقعة من 86 نائبا طالبت بتجديد ولاية "اليونيفيل" تتمة
-
17 :43
قصف مدفعي مركز استهدف حرج علي الطاهر
-
17 :30
الحرس الثوري: لن نسمح لواشنطن باستغلال وقف إطلاق نار مخادع لإعادة ملء مخزونها من النفط والذخائر
-
17 :03
الجديد: غارة بصاروخ موجه استهدفت سيارة للدفاع المدني الهيئة الصحية الاسلامية على طريق عام النبطية الفوقا _ دار المعلمين
-
16 :58
الحرس الثوري الإيراني: نحذر بريطانيا من السماح للقاذفات الأميركية بالإقلاع من قواعدها
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
وفد نيابي سلم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رسالة موقعة من 86 نائبا طالبت بتجديد ولاية "اليونيفيل"
-
-
-
23 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاصّ - واشنطن جمّدت حرباً جديدة!.. مسؤولٌ غربي يُحذّر من فخِ إسرائيلي للحــزب
-
-
-
23 July 2026
-
هيكل في بلدة زوطر الغربية: تفّقد الوحدات العسكرية والاطلاع على الوضع العملاني
-
-
-
23 July 2026
-
ترامب: شرطٌ للاتفاق النووي مع السعودية...
-
-
23 July 2026
-
شرطة ويسكونسن تقتل رجلاً... واحتجاجات بعد انتشار فيديو الواقعة
-
-
-
23 July 2026
-
حقيبة مشبوهة أثارت الذعر في عين المريسة… هذه حقيقتها!
-
-
-
23 July 2026
-
مكتب برّي: معلومات مختلقة!
-
-
-
23 July 2026
-
النيل ينحسر... والسودان يواجه اختبار المياه
-
-
23 July 2026
-
جنوب أوروبا يرزح تحت وطأة حرائق الغابات
-
-
-
23 July 2026
-
EXCLUSIVE
بالفيديو - الدرّ في حديث لـ TTV: رعد قال لعون: الأمرة للدولة ولا حرب جديدة وعون رفض... الاسناد خطأ في السياسة وصحّ في الأخلاق
-
-
-
23 July 2026