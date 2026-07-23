Tayyar Article
خام برنت يرتفع 6% متجاوزًا 100 دولار للبرميل مع تصاعد التوترات
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23 July 2026
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27 mins ago
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source: tayyar.org
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