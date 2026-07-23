نفت قوى الأمن الداخلي صحة المعلومات المتداولة بشأن العثور، اليوم، على حقيبة تحتوي على متفجرات في منطقة عين المريسة.

وأوضحت، في بيان، أن الحادثة تعود إلى أمس الثلاثاء 22 تموز 2026، حين جرى الاشتباه بحقيبة سفر في المنطقة، فتم الكشف عليها من قبل خبير متفجرات في قوى الأمن الداخلي.

وأضافت أن الخبير عمد إلى تفجير الحقيبة باستخدام صاعق خاص، ليتبين بعد الكشف أنها كانت فارغة.