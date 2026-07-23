مكتب برّي: معلومات مختلقة!
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23 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بياناً نفى فيه ما تروجه بعض وسائل الإعلام عن "مصادر عين التينة" أو "مصادر متابعة لمواقف عين التينة"، مؤكداً أنّها معلومات مختلقة وبعيدة عن الحقيقة جملة وتفصيلًا.
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