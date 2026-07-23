الدرّ في حديث لـ TTV: رعد قال لعون: الأمرة للدولة ولا حرب جديدة وعون رفض... الإسناد خطأ في السياسة وصحّ في الأخلاق

حسن الدرّ:

- رعد قال لعون، الأمرة لدولة ولا حرب جديدة لكن عون أهمل الحوار ورفض التواصل

- فريق "أقصى اليمين" قال "بتستاهلوا وخرجكن" لكن الصبر من أجل عدم إهداء الإسرائيلي هدية الاقتتال الداخليّ

- حرب الإسناد قد تكون خطأ في السياسة لكنها ليست خطأ في البعد الوطني والأخلاقي