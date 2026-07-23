ترامب:

- الموافقة على الاتفاق النووي الجاري إبرامه بين وزارة الطاقة الأميركية والسعودية مرهونة بانضمام المملكة لاتفاقيات إبراهيم

- أميركا لا تعارض منشآت الطاقة النووية المدنية