استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، علاء موسى، بحضور النائب سليم عون ومنسق العلاقات الخارجية في التيار الدكتور طارق صادق.وتناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، ولا سيما ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، واستكمال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما يكرّس سيادة لبنان الكاملة على أراضيه ويؤمّن الاستقرار على حدوده، في ظل الدور المحوري الذي تؤديه جمهورية مصر العربية، بصفتها لاعبًا إقليميًا فاعلًا، في دعم جهود التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.وتطرّق البحث إلى العلاقات بين الدولتين، حيث جرى التأكيد على عمق الروابط التاريخية بين البلدين، وضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والمصري، ودعم كل المبادرات الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.