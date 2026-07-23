كواليس - وزير في "القوات": تحولّنا الى مجلس لـ"تصريف الأعمال"!
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23 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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يردد وزير بارز محسوب على القوات اللبنانية أمام رئيس الحكومة نواف سلام وزملائه في الجلسات الحكومية الصباحية بأننا أصبحنا مجلساً بلدياً وليس مجلس وزراء، وبأن الحكومة أصبحت تصرف أعمال فقط دون بحث قرارات وقضايا كبيرة والتصويت عليها مثل المفاوضات مع إسرائيل واتفاق واشنطن، وحتى التعيينات تطبخ خارج المجلس!.
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