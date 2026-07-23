Tayyar Article
ولي العهد السعودي يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء باكستان الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد
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23 July 2026
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44 mins ago
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source: tayyar.org
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لقاءٌ يجمع رئيس مجلس الوزراء العراقيّ علي الزيدي والرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان
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"رويترز": قطر تمدد حالة القوة القاهرة المرتبطة بإمدادت الغاز المسال لمشترين آسيويين
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رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى إتصالاً برئيس الجمهورية جوزاف عون هنأه فيه بسلامة العودة
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بالفيديو- رسالة من المستشار السياسي لرئيس "التيار" حول أهمية دور البطريرك الحويك تتمة
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