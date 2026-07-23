يقول مرجع رفيع غير مدني إن ملف سلاح الحـزب لا يُحَلّ بالخيار العسكري، إنما يحتاج الى استراتيجية سياسية اقتصادية وعسكرية – أمنية تنطلق من معالجة أسباب حمل هذا السلاح والتمسك به وعلى مراحل تدريجية لا من منطلقات وخلفيات سياسية وإيديولوجية.. إذ أن كل الطروحات القائمة تركز على نتائج السلاح وكيفية إزالته بغض النظر عن الطريقة وعن الثمن ودونما إزالة الغاية منه والحفاظ عليه مع البحث بضمانات لتبديد هواجس بيئة أو طائفة حيال التهديدات المحيطة بها!