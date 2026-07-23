الرئيس سلام: الجنوبيون ليسوا وحدهم والدولة عائدة معهم وإليهم
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23 July 2026
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19 mins ago
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source: tayyar.org
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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعاً حضره رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، ورئيس وحدة ادارة الكوارث في السراي زاهي شاهين، حيث تطرّق الاجتماع إلى الخطوات العمليّة لتسهيل عودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومدنهم.
وخلال الاجتماع، أكّد الرئيس سلام أنّ "هدف زيارته يوم أمس إلى زوطر الغربيّة كان التأكيد لأهل الجنوب أنّ الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض، بل ستعود معهم وإليهم: بداية من انتشار الجيش والأمن، ثم باستكمال العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسيّة، وصولاً إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن الموقت والانتقالي، بما في ذلك المنازل الجاهزة".
وأكّد الرئيس سلام أنّ" أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمّة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر".
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