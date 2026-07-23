سألَ مرجع ديني أحد النواب السنة الذين زاروه مؤخراً في مقره: لماذا كل هذه الحملة السياسية والإعلامية والافتراضية عليك؟ فأجابه: "وأنت أيضاً تتعرض لحملة إعلامية افتراضية شعواء". وأضاف النائب: السبب موقفي من قانون العفو لكن الحملة شغالة منذ أصبحت نائباً".