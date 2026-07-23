جغرافيا الفرصة المسيحية! الساحل يستفيد من خرائط النقل
-
23 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: الجمهورية
-
طلال عساف -
مع انطلاق دينامية إعادة رسم خرائط النقل والطاقة في المشرق، لا تستفيد الدول ككتلة واحدة، بل تستفيد المحاور الجغرافية الواقعة فعلياً على مسارات الحركة. خطّ الحجاز الحديدي، وإحياء أنبوب كركوك - بانياس، والفرع اللبناني التاريخي الذي غذّى مرفأ طرابلس منذ سنة 1934، كلّها مشاريع تُعيد تفعيل محور الساحل اللبناني الشمالي والوسطي، وامتداده البقاعي نحو دمشق. يمرّ هذا المحور، بحُكم الجغرافيا لا بحُكم أي اعتبار آخر، عبر كسروان وجبيل والبترون وطرابلس وزحلة. فهل مَن يملك أدوات تحويل هذه الفرصة من احتمال جغرافي إلى واقع اقتصادي.العرب وشعوب الشرق الأوسط
المحاور الثلاثة
يقع المحور الساحلي، من جونية إلى البترون مروراً بكسروان وجبيل، عند الطريق الرابط بين بيروت وطرابلس. ينعكس أي تنشيط للحركة اللوجستية على هذا الخط مباشرةً على قيمته العقارية والتجارية. هذه منطقة تجارة عابرة بامتياز، لا تحتاج بُنية تحتية جديدة بقدر ما تحتاج مروراً حقيقياً عبرها
الشمال، بعمقه الخلفي لمرفأ طرابلس، هو المستفيد الأكبر من مسارَين متوازيَين. تحوُّل المرفأ إلى نقطة في شبكة الحجاز الحديثة من جهة، وإدراج الفرع النفطي التاريخي كركوك - طرابلس ضمن مفاوضات كركوك - بانياس من جهة أخرى. يملك هذا المحور ما لا تملكه المحاور الأخرى. بنية تحتية قائمة فعلياً، ولو خاملة، من مرفأ ومصفاة ومحطات ضخّ ومطار (القليعات) أُنشئ أصلاً لخدمة منشآت النفط.
تمثّل زحلة والبقاع الغربي الحالة الأوضح جغرافياً. فهما يقعان في قلب محور بيروت - دمشق. إعادة فتح هذا الممر تجارياً، مع بُعد سككي مضاف، تُحوّل زحلة من مدينة مطاعم وخدمات إلى عقدة اقتصادية تربط الساحل بالبرّ الشامي.
هذه المحاور الثلاثة ليست حكراً على مكوّن سياسي أو طائفي بعينه، على رغم من أنّها تقع في مناطق ذات كثافة سكانية مسيحية عالية. المنطق الذي يحكمها جغرافي - اقتصادي بحت. مَن يقع على المسار يستفيد، ومَن لا يقع عليه لا يستفيد، بصرف النظر عن هوية سكانه. أي محور آخر في لبنان يقع فعلياً على مسار نقل أو طاقة إقليمي يخضع إلى المنطق نفسه.
مَن يملك أدوات التحريك؟
لا تصنع الجغرافيا وحدها فرصة اقتصادية. يتطلّب تحويلها إلى واقع فاعلِين قادرين على التحرُّك على 3 مستويات متزامنة:
1- على المستوى السياسي - التشريعي، القوى السياسية الممثِّلة لهذه المناطق في المجلس النيابي والحكومة (نواب كسروان-جبيل، الشمال، البترون، زحلة) هي الجهة القادرة على وضع هذا الملف على طاولة الحكومة كأولوية تفاوضية، لا كموضوع ثانوي يُترَك لمبادرات فردية. هذا يعني أساساً طرح مشروع قانون أو مذكّرة رسمية، تطلب إدراج مرفأ طرابلس ضمن أي تفاوض إقليمي على البنية التحتية، تماماً كما طرحت دول أخرى (الأردن، تركيا مثالاً) مذكّرات تفاهم رسمية بمجرّد ظهور الفرصة.
2- على المستوى الديبلوماسي، يحتاج أي تحرُّك جدّي قناة اتصال مباشرة مع الأطراف الفاعلة في الملفَين، الرياض وأنقرة لخط الحجاز، واشنطن وبغداد ودمشق لخط بانياس. غياب لبنان عن طاولتَي التفاوض هو بفعل غياب المبادرة. ويكمن الدرس المستخلص من تجربة الأردن وتركيا في الأشهر الأخيرة، في أنّ الحضور على طاولة القرار يبدأ بمذكرة تفاهم أولية لا تحمل التزامات مالية، تماماً كما فعل العراق مع الائتلاف الأميركي - القطري.
3- على المستوى الاستثماري، تُمثّل الرساميل المغتربة من أبناء هذه المناطق تحديداً، وهي كثافة اغترابية عالية تاريخياً في كسروان وجبيل والبترون والشمال، مصدر تمويل جاهزاً لا يحتاج انتظار تمويل دولي أو مساعدات مشروطة. ويتطلّب تفعيل هذا الرابط حاضنة استثمارية واضحة (شراكة بين القطاع الخاص المحلي والمغتربين) أكثر ممّا يحتاج انتظار قرار حكومي شامل.
الفرصة الجغرافية موجودة وموثّقة. ثمة محور ساحلي على طريق تجاري تاريخي، ومرفأ يملك طاقة استيعابية غير مستغلة، وفرع نفطي منسي لكنّه موثّق بتواريخ ومحطات ضخّ لا تزال قائمة، ومحور بقاعي في قلب أقدم طريق تجاري بين الساحل والداخل الشامي. ما ينقص ليس الجغرافيا، بل قرار سياسي يحوّل هذه المعطيات إلى ملف تفاوضي رسمي، قبل أن تُغلق النوافذ التي فتحتها التطوُّرات الإقليمية الأخيرة.
-
Just in
-
10 :34
الاتحاد الأوروبي يوافق على رزمة جديدة من العقوبات على روسيا
-
10 :20
تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية
-
10 :05
"رويترز" عن بيانات ملاحية: 3 ناقلات محملة بالنفط متجهة إلى الصين والهند عادت أدراجها من باب المندب يوم الثلاثاء
-
09 :52
"الوكالة الوطنية": الجيش الإسرائيلي دمّر شاليهين ومنشارًا للصخر ومنزلًا في محيط نبع إبل السقي بعد ليلة من التمشيط والانفجارات
-
09 :49
وزارة الدفاع الروسية: هاجمنا بنية تحتية في ميناء أوديسا الأوكراني تُستخدم للشحن العسكري
-
09 :23
قائد الجيش غادر زوطر الغربية بعد جولة تفقدية على البلدة والعسكريين المتواجدين فيها
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
خاص - دور سرّي لمستشار في البيت الأبيض خلف الأضواء!
-
EXCLUSIVE
كواليس - الشرع قد يتدخل في لبنان بهذه الحالة...
-
روبيو يزور بيروت للقاء بري حاملاً رسالة أميركية
-
EXCLUSIVE
خاص - عون اصطحب ملفاً هاماً الى الولايات المتحدة.. ما هو؟
-
«الجمهورية»: قمّة عون ترامب حملت ثلاث رسائل
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 23 تمّوز 2026
-
مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»: تطمينات أميركية تبلَّغها الرئيس عون من نظيره الأميركي
-
«اللواء: حزب الله بدأ اعداد ملفات الترميم في بيروت والضاحية الجنوبية والدفع في هذا التاريخ
-
الجنوب بعد العدوان: حرب على الحدود والملكيات
-
مصادر عسكرية لـ«اللواء»: الجيش جاهز للإنتشار في اي منطقة جنوبية.. وهذا ما يمنعه
-
لبنان وسوريا: تنسيق أمني أساسه ضبط الحدود ومحاربة «داعش»
-
بالفيديو - البطريرك "الكبير": بترونيات تتحضر لحفل تطويب البطريرك الحويك
-
شو الوضع؟ تعهدات ترامب في انتظار الترجمة وسلام يتفقد زوطر الغربية: مسار الدولة يتطلب الإنسحاب الكامل ووضع السلاح في عهدة الجيش
-
"التيار" عن لقاء عون - ترامب: نجدد دعمنا المسار السيادي للدولة ويجب تسريع الإنسحاب الإسرائيلي على كامل الجنوب
-
فريد البستاني: لا لزيادة الـ TVA... وعلى الدولة وقف الهدر وتحسين الجباية قبل زيادة الضرائب
-
المرابطون: حرية الإنسان في وطنه هي الهدف والمبتغى
-
"التيار" يتحدى الصدي بإيجاد الأجوبة: مشروع أضحوكة آخر وعراضات إعلامية وخزعبلات!
-
عصابة خطف وسلب في قبضة الجيش!
-
قوى الامن اطلقت حملة "تسبح - عخير" للحد من حوادث الغرق
-
الأميركيون يفضلون المسار العملي
-
-
Just in
-
10 :34
الاتحاد الأوروبي يوافق على رزمة جديدة من العقوبات على روسيا
-
10 :20
تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية
-
10 :05
"رويترز" عن بيانات ملاحية: 3 ناقلات محملة بالنفط متجهة إلى الصين والهند عادت أدراجها من باب المندب يوم الثلاثاء
-
09 :52
"الوكالة الوطنية": الجيش الإسرائيلي دمّر شاليهين ومنشارًا للصخر ومنزلًا في محيط نبع إبل السقي بعد ليلة من التمشيط والانفجارات
-
09 :49
وزارة الدفاع الروسية: هاجمنا بنية تحتية في ميناء أوديسا الأوكراني تُستخدم للشحن العسكري
-
09 :23
قائد الجيش غادر زوطر الغربية بعد جولة تفقدية على البلدة والعسكريين المتواجدين فيها
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
دراسة تحذر.. ضوضاء المرور قد تزيد خطر باركنسون
-
-
23 July 2026
-
الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوعين مع ارتفاع أسعار النفط
-
-
23 July 2026
-
الرداءة تهيمن على الاقتصاد
-
-
-
23 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - سؤال وجواب بين مرجع ديني ونائب سني
-
-
-
23 July 2026
-
لبنان الكبير: إرث البطريرك الطوباوي إلياس الحويّك ومشروع الحريات والشّراكة الوطنيّة... جان بو شعيا
-
-
-
23 July 2026
-
قمة واشنطن وعودة الدولة… ماذا يقول الحزب؟
-
-
-
23 July 2026
-
خلط أوراق: نووي للسعودية وحلف تركي ولبنان وسوريا قلب التجاذب
-
-
-
23 July 2026
-
بحث قضائي في آلية قانونية وإجرائية تتيح تفتيش الملكيات الخاصة (الشرق الأوسط)
-
-
-
23 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - دور سرّي لمستشار في البيت الأبيض خلف الأضواء!
-
-
-
23 July 2026
-
وزير الطاقة الإسرائيلي: نحن في حالة تأهب عالية
-
-
23 July 2026