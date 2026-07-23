مستشار وصديق وقريب للرئيس الأميركي وهو لبناني الأصل يعيش منذ عقود في الولايات المتحدة، كان له الدور المحوري خلف الأضواء وفي الغرف المغلقة في ترتيب زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون الأميركية وذلك استكمالاً للجهود الشخصية التي يقوم بها المستشار داخل البيت الأبيض ومع ترامب بشكلٍ مباشر لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب.