تشير أوساط سياسية وإعلامية الى أن الرئيس السوري أحمد الشرع وخلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحضور الرئيس التركي أبدى استعداده للتدخل العسكري في لبنان إذا طلبت الحكومة اللبنانية ذلك.