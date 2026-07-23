علمت صحيفة «البناء» أن بعض الجهات في السلطة طرحت أن يقوم الجيش بتفتيش المنازل والمحال التجارية للبحث عن السلاح، وهذا ما كان قد طرحه الوفد المفاوض الإسرائيلي خلال مفاوضات روما لكن الجيش رفض ذلك.وفيما كرر ترامب التهديد بتدخل عسكري سوري في لبنان ضدّ حزب الله، واصل وزير خارجيته ماركو روبيو تحريض الحكومة السورية على الحزب لاستدراجها للهجوم على لبنان، ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للسيادة اللبنانية وتدخلاً في الشؤون الداخلية، إذ ادّعى وزير الخارجية الأميركي أن «حزب الله يشكل تهديداً للحكومة السورية، وهو عدو لها ويحاول تقويضها».ووفق المعلومات فإنّ روبيو سيقوم بزيارة إلى بيروت، على أن يكون هدفها الأساسي لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، حاملاً إليه رسالة مباشرة تستكمل الإشارات الإيجابية التي وجهها ترامب إليه خلال لقائه مع الرئيس عون. وبحسب المعلومات، سيبلغ روبيو بري أنّ المرحلة المقبلة تتطلب وقوفه إلى جانب الدولة والعهد، ودعم الاتفاق الإطاري، والالتفاف حول رئيس الجمهورية والشرعية اللبنانية، في إطار رؤية أميركية تعتبر أنّ نجاح هذا المسار يشكل مدخلاً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.