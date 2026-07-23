اصطحَب رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال زيارته الى الولايات المتحدة ملفاً هاماً يتضمن خطة عسكرية متكاملة لمسألة معالجة سلاح الحــزب وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب وبموافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري وعرضها على المسؤولين الأميركيين، ووفق المعلومات فإن جوهر الخطة تستند الى الطرح المصري القديم أي احتواء السلاح بدل نزعه.